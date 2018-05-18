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КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Ангела Меркель и Владимир Путин обсудят украинский вопрос

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Украинский вопрос и нормандская встреча – эти темы уже в пятницу, 18 мая, обсудят Ангела Меркель и Владимир Путин. Чтобы встретиться с президентом России, канцлер Германии прибудет в Сочи.

Ожидается, что основной темой переговоров станет газовый вопрос, а именно – противоречивый газопровод "Северный поток-2" и его влияние на транзит голубого топлива Украине.

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С запуском проекта "Северный поток-2" Россия может полностью прекратить транзит газа по территории Украины. Это значительно ослабит позиции Киева на международной арене, а еще лишит миллиардных прибылей. Возведение газопровода в обход Украины активно поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель. Свою позицию мотивирует экономической выгодой.

Она совершенно очевидно находится под очень сильным давлением бизнеса, причем не только того, который поддерживает ее политическую партию, но и другие политические партии в коалиции,
– сказал эксперт Майдана иностранных дел Богдан Яременко.

Именно Германия сейчас взялась унимать протест Киева против реализации "Северного потока-2". Чтобы подготовить почву для переговоров между Путиным и Меркель недавно Киев посетил немецкий министр экономики Петер Альтмаер. Он заверил, что Берлин будет добиваться гарантий, что транзит газа через Украину не прекратится. Но эксперты говорят – надеяться стоит не на вероятные обещания Путина, а на фактическую потребность Европы в газе.

Если потребность будет больше, чем эти две ветви покроют, тогда газ через Украину будет идти и дальше. Но если Россия будет в состоянии перенаправить свой экспорт с Украины на "Северные потоки", то это очень рискованная для Украины ситуация,
– ответил политолог Андреас Умланд.

Как утверждают в украинском правительстве, главный риск лежит в плоскости агрессии России против Украины. Сейчас наша ГТС является фактором, который гарантирует, что российские войска не ворвутся в Украину. Но очевидно, для Германии бизнес составляющая преобладает геополитические риски.

Ангела Меркель поставлена ​​в условия, когда она должна реагировать на обращения и позицию Украины. Но я не думаю, что на сегодня в Украине есть достаточно аргументов, чтобы они перевесили те, которые называют партнеры Меркель по коалиции,
– отметил политолог.

Интересно то, что для Меркель, похоже, не перевесили даже аргументы Соединенных Штатов. По данным СМИ, в прошлом месяце глава Белого дома Дональд Трамп убеждал Меркель отказаться от "Северного потока-2". В обмен на это он предлагал выгодные торговые соглашения, без которых Европа уже с 1 июня столкнется с пошлинами на импорт стали и алюминия. Тем не менее работы по сооружению газопровода в обход Украины в Германии уже начались.

Теги: Новости политики Северный поток-2 Владимир Путин Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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