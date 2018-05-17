Трамп обращался к Меркель относительно прекращения поддержки "Северного потока-2", – СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убеждал власть Германии отказаться от проекта "Северный поток-2". Таким образом, как считает хозяин Белого дома, можно было бы избежать трансатлантической торговой войны.

Об этом сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на представителей правительств США, Германии и стран ЕС.

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Так, по словам чиновников, во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась в прошлом месяце, Трамп настаивал на том, что Берлин должен прекратить поддержку "Северного потока".

В ответ на это, как подчеркивал политик, США готовы предложить дискуссии с ЕС о новых торговых договоренностях, которые помогли бы избежать трансатлантической торговой войны.

К слову, без торгового урегулирования Европа уже с 1 июня столкнется с пошлинами США на импорт стали и алюминия.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (ИЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.



К слову, недавно министр энергетики РФ Александр Новак и министр экономики Германии Петер Альтмайер обсудили в Москве вопросы конфликта вокруг "Северного потока-2". По словам представителя ФРГ, новый газопровод все же будет построен, а "обоснованные интересы безопасности Украины" не останутся без внимания.



Кроме того, 18 мая в российском Сочи должна состояться встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, во время которой стороны должны наконец прийти к соглашению относительно поставок газа.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.