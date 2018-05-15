"Северный поток-2": России рано радоваться?

Активизация вокруг газопровода "Северный поток-2", который должен доставлять газ из России в Европу, стал для Украины неприятным сюрпризом. Так как на строительство согласилась Германия – западный партнер Украины.

Что побудило Берлин строить совместно со страной-агрессором газопровод, и чем это грозит Украине, – в материале сайта "24".

Ничего личного, только бизнес?

Как известно, газопровод "Северный поток-2" – должен доставлять газ из России в Европу в обход Украины, то есть нашей газотранспортной системы. Соответственно, наше государство будет иметь убытки. По прогнозам "Нафтогаза-Украина", около двух миллиардов долларов в год. А сама ГТС, по сути, может стать нерентабельной. По мнению наблюдателей, для России этот газопровод – больше политический, чем экономический проект, чтобы наказать Украину за Революцию Достоинства, евроинтеграционное движение, сближение с НАТО и Западом в целом.

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После начала агрессии России против Украины и введения санкций проект затормозился. Потому что основным партнером России по строительству "Северного потока-2" являются немецкие компании. Однако после длительной паузы Германия, а также Австрия дали согласие на продолжение строительства.

Эксперты отмечают: Берлину с экономической точки зрения очень выгоден газопровод. По словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова, Германия имеет и геополитическую заинтересованность: таким образом страна станет крупнейшим газовым хабом в Европе. Но для Германии это также возможность установить жесткий транзитный диктат для России и требовать экономические преференции.



"Северный поток-2" позволит Путину продолжить войну на Донбассе

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик добавляет: в Германии есть компании, зависимые от газа, есть транспортировочные газовые компании. Есть мощные лоббистские группы. И лоббистские усилия России дали о себе знать.

В Германии из-за новой конфигурации власти – союза между Ангелой Меркель и социал-демократами – нет предохранителя, чтобы не допустить энергетический шантаж Украины со стороны РФ. Социал-демократы неровно дышат к России, особенно к "Северному потоку-2,

– отмечает Виталий Кулик.

Согласие Германии нивелирует антироссийские санкции

В Украине такую позицию Германии восприняли, как предательство. Президент Петр Порошенко заявил, что государство сделает все, чтобы не дать России использовать "Северный поток-2" как элемент гибридной войны, как против Киева, так и против Европы. Как считает сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев, продление антироссийских санкций теперь будет носить театрально-декларативный характер.

Санкции против России – декорация для спектакля. Смягчить нельзя, потому что Запад поддерживает Украину и восстановление нашей территориальной целостности. Но и эффективность их сомнительна, после того, как Германия согласовала с Россией строительство газопровода "Северный поток-2". А это несовместимо с санкциями и демонстрация неэффективности политики Запада по сдерживанию агрессивных намерений РФ,

– подчеркивает Дмитрий Снегирев.



Санкции против России могут носить характер декораций

Дипломат Александр Хара также отмечает: с одной стороны, есть санкции и международная изоляция России. Но есть "Северный поток-2" – прорывная для России вещь, которая позволяет путинскому режиму выжить и иметь ресурсы для проведения агрессивной внешней политики. Поэтому у Путина нет оснований для остановки войны на Донбассе.

"Северный поток-2" могут не достроить, а Украина получит бонус

Впрочем, эксперты не уверены в том, что строительство завершат. Александр Леонов отмечает: Россия интенсифицировала движение, чтобы проект не остановился. В частности, если Россия не начнет серьезное строительство до конца 2019 года, то Кремль не сможет дальше давить на Украину относительно соглашения о транзите газа через нашу ГТС. Потому что действие нынешнего контракта истекает в 2019 году, и тогда "Газпром" будет вынужден переподписывать новый с Украиной.

Политолог подчеркивает: есть ряд факторов, которые могут затормозить строительство. Во-первых, сама Украина создает информационно-политический фон относительно невозможности создавать для России такие преференции, как "Северный поток-2", из-за войны на Донбассе.

Во-вторых, США хотят поставлять сжиженный газ в Европу. И им не нужен конкурент в виде "Газпрома".

Госдеп США заявил о возможности введения санкций против тех европейских компаний, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2". И это создает для них токсичный фон. Они не хотят попасть под американские санкции, которые будут жесткими и болезненными,

– подчеркивает политолог.

В-третьих, замечает Леонов, на ситуацию влияют европейские экологические организации, начавшие в Германии, Финляндии, которая тоже дала согласие на строительство, судебные процессы против строительства газопровода.



Труба может так и остаться в подвешенном состоянии

В-четвертых, профильный комитет Европарламента одобрил поправки в газовую директиву, которые уточняют, что требования Третьего энергопакета распространяются на морские газопроводы, ведущие в ЕС. Это регулирование может заблокировать строительство "Северного потока-2".

Россия показывает активность, чтобы "Северный поток-2" не заглох. Потому что Газпром уже имеет неприятный прецедент с "Южным потоком", который, по сути, загнулся. А должен был стать мощным и лишить Украину транзитных возможностей. В него вложены большие деньги, и проект был признан ЕС приоритетным, в отличие от "Северного потока-2". Сейчас, то, что построили, режут на металлолом. Потому, если говорят о том, что что-то заложили, не означает, что это введут в действие,

– уверен Александр Леонов.

Виталий Кулик считает, что у Украины есть возможность получить бонус в обмен на так называемую измену Германии. По его словам, нельзя говорить о поражении Украины. Германия обращает внимание на позицию США, которые ввели санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". И США не собираются делать исключение для немецких компаний. Более того, в Конгрессе и Сенате есть большое желание закрутить гайки России. Поэтому немцам будет несладко. И не все, что планировали россияне в вопросе "Северного потока-2", удастся реализовать через Берлин.

Берлин будет пытаться компенсировать свою уступчивость России в газовом вопросе неуступчивостью в других. В частности, санкций в финансовой, военно-политической сфере, в вопросе поддержки усилий Украины по взаимодействию с НАТО в предоставлении Украине финансовой помощи, модернизации ВСУ и усиление обороноспособности,

– подчеркивает Виталий Кулик.

Газопровод убыточный и выгоднее модернизировать украинскую ГТС

Александр Леонов считает, что "Северный поток-2" вообще может стать убыточным. Да, Украина потеряет, но и Россия может ничего не получить.

"Касаемо экономической целесообразности есть вопросы. Ситуация на рынке меняется. Через десять лет, возможно, Европе не надо будет уже столько газа", – считает Леонов.

По его мнению, модернизация украинской газотранспортной системы дешевле, и сейчас идут разговоры о создании консорциума по ее управлению. Кроме того, на переговорах "Газпром" манипулирует Европой в вопросе поддержания рентабельности нашей ГТС.

"Если в консорциум войдут крупные европейские игроки, это бонус для Украины, чтобы подписать соглашение с РФ о транзите газа. Это будет уже в интересах Европы. И участники консорциума могут давить на свои правительства в отношении торможения строительства "Северного потока-2" в обход Украины", – говорит Леонов.



Украинскую трубу модернизировать дешевле

При этом он замечает: "Газпром" лукавит относительно необходимого минимума газа, который он обещает прокачивать через нашу ГТС. В частности, указанные 15 миллиардов кубометров технологического газа при условии уменьшения транзита – не рентабельны и не дают возможности работать ГТС. По словам Леонова, специалисты заявляют, что минимум газа, который позволяет поддерживать ГТС на грани рентабельности, – 40 миллиардов кубов в год. И именно вокруг этого идут споры. В любом случае модернизация ГТС Украины выгоднее.

Украинская ГТС уже работает. Ее надо модернизировать, но это не ржавые трубы, как говорят в "Газпроме". По разным оценкам надо около пяти миллиардов евро. А для построения новых газопроводов нужно 15-20 миллиардов долларов. Поэтому важно создание консорциума,

– подчеркнул Александр Леонов.

Проблема сложная для всех. Германия говорит о том, что России необходимо предоставить гарантии того, что она будет поставлять газ через украинскую газотранспортную систему после запуска "Северного потока-2". Но это больше похоже на попытку себя оправдать. Жесткая позиция США может привести к углублению проблем с ЕС, что будет иметь последствия и для Украины. Да и создание консорциума по управлению украинской ГТС тоже может остаться на бумаге. Этот вопрос в Украине слишком политизирован. К тому же есть риски, что в него попадут европейские компании с пророссийскими взглядами. В выигрыше остается Россия, для которой более важной является не экономическая целесообразность "Северного потока-2", сколько возможность продолжения с его помощью гибридной войны против Украины.

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