В Германии экологи обратились в суд, чтобы запретить строительство "Северного потока-2"

15 мая в Грайфсвальдском заливе планируется начало работ по строительству Северного потока-2. Экологическое объединение Nabu добивается судебного решения, чтобы не допустить этого.

Об этом сообщает DW.

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Nabu пригласила в Верховный административный суд Грайфсвальда промежуточное постановление, чтобы дать суду возможность принять решение по иску против строительства газопровода еще до 15 мая.

Экологи уверены, что строительство "Северного потока-2" нанесет "ущерб хрупкой экосистеме".

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.