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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Німеччині екологи звернулись до суду, аби заборонити будівництво "Північного потоку-2"

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У Німеччині екологи звернулись до суду, аби заборонити будівництво
У Німеччині екологи звернулись до суду, аби заборонити будівництво "Північного потоку-2" / uain.press

15 травня в Грайфсвальдській затоці планується початок робіт із спорудження Північного потоку-2. Екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити цього.

Про це повідомляє DW.

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Nabu запросила у Верховного адміністративного суду Грайфсвальда проміжну постанову, щоб дати суду можливість прийняти рішення за позовом проти спорудження газопроводу ще до 15 травня.

Екологи впевнені, що спорудження "Північного потоку-2" завдасть “шкоди крихкій екосистемі”.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід Україні. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Північний потік-2 Газовий конфлікт Екологія
Джерело: 24 Канал
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