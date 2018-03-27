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Німеччина видала дозвіл на будівництво та експлуатацію "Північного потоку 2"

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Німеччина видала дозвіл на будівництво та експлуатацію
Німеччина видала дозвіл на будівництво та експлуатацію "Північного потоку 2" / uain.press/

27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ).

Повідомляється, що федеральне відомство з судноплавства і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30 км ділянки згідно з Гірничим законом Німеччини.

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Про це повідомляє прес-служба проектної компанії.

Ми раді, що всі необхідні дозволи для німецької ділянки загальною протяжністю 85 км отримано,
– сказав менеджер з отримання дозволів в Німеччині Nord Stream-2 AG Йенс Ланге.

Згідно з інформацією на сайті компанії, процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах вздовж маршруту газопроводу – Росії, Фінляндії, Швеції і Данії, йдуть за графіком. Дозволи, які залишилися, компанія може отримати у найближчі місяці до початку будівництва у 2018 році.

Нагадаємо, профільний комітет Європарламенту схвалив поправки в газову директиву, які уточнюють, що вимоги Третього енергопакету поширюються на морські газопроводи, що ведуть до ЄС. . Це регулювання може заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Його довжина складе більше 1,2 тис. Км. Передбачається, що пропускна здатність газопроводу складе 55 млрд кубометрів газу в рік. Вартість проекту оцінюється майже в 10 млрд євро. Партнери по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell і дві німецькі компанії - BASF і Uniper.
Північний потік зводять як альтернативу транзиту через Україну. Критики "Північного потоку-2" вказують насамперед на те, що цей проект поглиблює залежність країн ЄС від російського газу.

Теги: Новини політики Газовий конфлікт Нафтогаз Газпром
Джерело: 24 Канал
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