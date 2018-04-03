У "Газпромі" розповіли, як позначиться на Україні запуск "Північного потоку-2"

Глава Газпрому Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та Турецький потік транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Він заявив, що Росія планує транспортувати через українську ГТС близько 10-15 мільярдів кубометрів газу, тоді як у 2017 році цей обсяг склав 93 мільярди кубометрів.

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"Ми не говоримо про те, що ми повністю перекриємо транзит через територію України. Тому що є суміжні держави, є регіони, які знаходяться на кордоні з Україною зі сторони Європи та без сумніву, поставки в ці регіони Європи будуть здійснюватися транзитом через територію України. Інша справа, що це обсяги, які будуть без сумніву менш значні. Мабуть, мова може йти про 10-15 млрд куб. м газу на рік ", – зазначив Міллер.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ).