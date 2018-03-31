Прихильники "Північного потоку 2" є спільниками Росії в її гібридній війні, – Порошенко

Будівництво "Північного потоку 2" – це серйозна небезпека, а прихильники будівництва трубопроводу є "спільниками Росії в її гібридній війні".

Про це заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, пише DW.com.

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Петро Порошенко переконаний, що будівництво "Північного потоку - 2" є "серйозною небезпекою" для України. І додав, що, з одного боку, Київ щорічно втрачатиме по 2 млрд доларів мит, які Київ стягував за транзит російського газу в Європу. З іншого боку, російський концерн "Газпром", імовірно, зменшить обсяги поставок газу в Україну і таким чином "послабить" її.

Для Росії "Північний потік - 2" – це "інструмент політичного тиску",

– підкреслив Порошенко.

Також Порошенко вважає, що справа про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії матиме наслідки для прокладки трубопроводу, який повинен з'єднати Росію і Німеччину.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ).

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Його довжина складе більше 1,2 тис. Км. Передбачається, що пропускна здатність газопроводу складе 55 млрд кубометрів газу в рік. Вартість проекту оцінюється майже в 10 млрд євро. Партнери по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell і дві німецькі компанії - BASF і Uniper.

Північний потік зводять як альтернативу транзиту через Україну. Критики "Північного потоку-2" вказують насамперед на те, що цей проект поглиблює залежність країн ЄС від російського газу.