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У "Нафтогазі" вказали, за яких умов Росія відмовиться від будівництва "Північного потоку-2"

759 Читать новость на русском
Північний потік-2
Північний потік-2 / vlasno.info

Росія наразі отримала лише 1 з 4 дозволів на будівництво газопроводу "Північний потік-2", і є можливість, що "Газпром" відмовиться від будівництва газотранспортної системи.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу заявив директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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"На сьогодні згоду на будівництво дала лише Німеччина. Слово ще залишається ще за Данією, Фінлядією та Швецією. Щодо Данії, то є обґрунтовані очікування, що вона свого дозволу не дасть. З іншого боку, у "Газпрому" є альтернатива обійти данську територію. Але боротьба триває, навіть з точки зору отримання "Газпромом" необхідних дозволів", – сказав він.

Вітренко також повідомив, що Україна намагається переконати Єврокомісію у необхідності її контролю над "Північним потоком-2".

Ми працюємо і з іншим напрямком: щоб Єврокомісія отримала мандат Європейського парламенту, Ради Європи щодо можливості регулювати цей газопровід. Тобто у цьому випадку, навіть якщо Росія отримає дозволи на будівництво, але газопровід підпадатиме під європейське регулювання, тоді "Газпром" може й передумає (його будувати – 24). Бо він займає позицію, що цей газопровід не має підпадати під європейське регулювання. Вони бояться європейського регулювання, адже це не дасть їм використовувати як заманеться своє домінуєче становище на європейському ринку,
– наголосив директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України".

Теги: Новини України Нафтогаз Газпром Новини політики Європа Газовий конфлікт Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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