"Північний потік-2" нівелює антиросійські санкції, – експерт

Зустріч у форматі трьох – лідерів Німеччини, Франції і України позитивна для нас. Саме тому, що там не було Росії. Це дозволило Україні підвищити свою суб’єктність. З іншого боку, Захід дає можливість зберегти своє обличчя Порошенку, а не Путіну.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Як наголошує фахівець, зустріч у Німеччині показала, що без України будь-які розмови щодо модальності миротворців і врегулювання ситуації на Донбасі не розглядатимуться.

Україна повернулася у велику політику. Якби на зустрічі в Німеччині була Росія, то всі заяви Порошенка були б мінімізовані. Навіть, якщо вони мають декларативний і популістський характер,

– вважає Снєгирьов.

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За словами експерта, президент України міг показати власне бачення ситуації на Донбасі і країні загалом. По-друге, узгодити загальну лінію з європейськими партнерами. Водночас, Снєгирьов зауважує, що цей політичний позитив не матиме особливих конкретних наслідків. Вочевидь, щодо миротворців є великий договір між США і РФ, а до України лише доведуть, за яким сценарієм це відбуватиметься. По-друге, якщо на фінішну пряму вийшло питання введення миротворців, то продовження санкцій носитиме театрально-декларативний характер.

Санкції – декорація для вистави. Пом’якшити не можна, тому що Захід підтримує Україну і відновлення нашої територіальної цілісності. Але й ефективність їхня сумнівна, коли Німеччина погодила з Росією будівництво газопроводу "Північного потоку-2". А це несумісно з санкціями і демонстрація неефективності політики Заходу щодо стримання агресивних намірів РФ,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Експерт також додає: в Путіна немає питання про збереження свого політичного обличчя. Рівень його підтримки в Росії зашкалює. А це говорить про неефективність санкцій і підтримку росіянами його войовничої позиції щодо країн Заходу і України. Санкції мали б впливати на зміну настроїв у Росії, але цього немає.

Нагадаємо, 10 травня в Аахені (Німеччина) відбулася зустріч Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Порошенка, вони обговорили "дорожню карту" імплементації мінських угод з обов'язковим залученням миротворчої місії ООН. Глава Української держави зазначив, що як показує практика, компонент безпеки мінських угод "неможливо виконати без повноцінної миротворчій місії на окупованому Донбасі".



27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.