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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Європа пропонує Україні газові гарантії, щоб та перестала чинити опір “Північному потоку-2"

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Партнери пообіцяли, що докладуть зусиль для відновлення суверенітету України та заявили, що потрібно зберігати антиросійські санкції. А от щодо будівництва Північного потоку-2, який теж обговорювали, такої одностайності не продемонстрували.

Про російську агресію на Донбасі 10 травня Петро Порошенко говорив з Емануелем Макроном і Ангелою Меркель в німецькому Аахені. Це була зустріч майже у нормандському форматі, тільки без Путіна.

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Вони заходять лише втрьох та посміхаються на камери. Петро Порошенко потискає руки канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Емануелю Макрону. Обоє – за збереження санкцій проти Росії і припинення конфлікту на Донбасі. От тільки у питанні будівництва "Північного потоку-2" не такі категоричні. Напроти – шукають шпарину, яка уможливить існування обох газогонів в Європу одночасно – українського і російського.


"Північний потік-2"

Звичайно, ми підняли ці теми на переговорах з Німеччиною, на переговорах з Францією і на переговорах з Європейською комісією. Це складає небезпеку не тільки для України і не тільки фінансову, це небезпека геостратегічна, оборонна,
– заявив Президент України.

Попри небезпеку, тиждень тому у Німецькому містечку Лубмин вже почали копати котлован під фундамент майбутньої газової прийомної станції. Хоча дві країни, територіями яких має пролягти "Північний потік-2", досі не дали Газпрому дозволів – Швеція і Данія. А у Польщі взагалі почали антимонопольне розслідування щодо Газпрому і кількох компаній, причетних до будівництва газогона. Всім загрожують штрафи, та і це нікого не спиняє.

Будівництво
Будівництво "Північного потоку-2" в обхід України

Коли російське блакитне паливо потече до Європи в обхід України, державний бюджет щороку недоотримуватиме 3,5 млрд доларів за транзит. А українська газова труба вилетить в трубу, якщо не віднайти альтернативний спосіб експлуатувати її. Саме про це зараз і йдуть перемовини. Зокрема, у Берліні обіцяють надати певні гарантії того, що частина російського газу транспортуватиметься через Україну і після побудови "Північного потоку-2".

В понеділок о 8 годині ранку я зустрічаюсь із міністром енергетики Німеччини, після цього ми викладемо позицію щодо "Північного потоку-2", хоча вона є зрозумілою. Я нагадаю, що "Північний потік-2" – це не економічний, а політичний проект,
– сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Зараз через українську територію до Європи транспортується 90 мільярдів кубометрів газу з Росії. Після будівництва газопроводу Газпром "щедро" запропонував прокачувати Україною 15 мільярдів кубометрів газу. Що готові "погарантувати" європейці публічно досі не озвучувалось. Та скільки б це не було, експерти не вірять в привабливість такого плану для України.

Європа зайняла езуїтськую позицію: тобто вони говорять про те, що транзит повинен зберігатися, але ніхто не говорить, який буде об'єм. Ніхто не говорить також про те, як це економічно відобразиться на Україні і її газотранспортній системі, 
– прокоментував консультант з питань нафтогазової галузі Валентин Землянський.

Та й чи допоможуть Україні європейські гарантії – питання. П'ятий рік війни на Донбасі доводить, що впливати на країну-агресора неможливо. Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд запевнила, що якщо постачання газу і власне самі газопроводи буде контролювати Росія, то ні про які гарантії не може йти і мови. 

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Північний потік-2 Ангела Меркель Еммануель Макрон Європа
Джерело: 24 Канал
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