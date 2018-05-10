22:07
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Европа предлагает Украине газовые гарантии, чтобы перестала сопротивляться "Северному потоку-2"

960 Читати новину українською

Партнеры пообещали, что приложат усилия для восстановления суверенитета Украины и заявили, что нужно сохранять антироссийские санкции. А вот по строительству Северного потока-2, который тоже обсуждали, такого единодушия не продемонстрировали.

О российской агрессии в Донбассе 10 мая Петр Порошенко говорил с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель в немецком Аахене. Это была встреча почти в нормандском формате, только без Путина.

Читайте также: Порошенко сделал твердое заявление о России и "Северном потоке-2"

Они заходят только втроем и улыбаются на камеру. Петр Порошенко пожимает руки канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмануэлю Макрону. Оба – за сохранение санкций против России и прекращение конфликта на Донбассе. Вот только в вопросе строительства "Северного потока-2" не столь категоричны. Напротив – ищут щель, которая позволит существование обоих газопроводов в Европу одновременно – украинского и российского.


"Северный поток-2"

Конечно, мы подняли эти темы на переговорах с Германией, на переговорах с Францией и на переговорах с Европейской комиссией. Это представляет опасность не только для Украины и не только финансовую, это опасность геостратегическая, оборонная,
– заявил Президент Украины.

Несмотря на опасность, неделю назад в немецком городке Лубмин уже начали копать котлован под фундамент будущей газовой приемной станции. Хотя две страны, территории которых должен пройти "Северный поток-2", до сих пор не дали Газпрому разрешений – Швеция и Дания. А в Польше вообще начали антимонопольное расследование в отношении Газпрома и нескольких компаний, причастных к строительству газопровода. Всем грозят штрафы, да и это никого не останавливает.

Будівництво
Строительство "Северного потока-2" в обход Украины

Когда российское голубое топливо потечет в Европу в обход Украины, государственный бюджет ежегодно будет недополучать 3,5 миллиардов долларов за транзит. А украинская газовая труба вылетит в трубу, если не найти альтернативный способ эксплуатировать ее. Именно об этом сейчас и идут переговоры. В частности, в Берлине обещают предоставить определенные гарантии того, что часть российского газа будет транспортироваться через Украину и после построения "Северного потока-2".

В понедельник в 8:00 утра я встречаюсь с министром энергетики Германии, после этого мы изложим позицию по "Северному потоку-2", хотя она понятна. Я напомню, что "Северный поток-2" – это не экономический, а политический проект,
– сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Сейчас через украинскую территорию в Европу транспортируется 90 миллиардов кубометров газа из России. После строительства газопровода Газпром "щедро" предложил прокачивать Украине 15 миллиардов кубометров газа. Что готовы "прогарантировать" европейцы публично до сих пор не озвучивалось. И сколько бы это ни было, эксперты не верят в привлекательность такого плана для Украины.

Европа заняла езуитськую позицию: то есть они говорят о том, что транзит должен сохраняться, но никто не говорит, какой будет объем. Никто не говорит также о том, как это экономически отразится на Украине и ее газотранспортной системе,
– прокомментировал консультант по вопросам нефтегазовой отрасли Валентин Землянский.

И помогут ли Украине европейские гарантии – вопрос. Пятый год войны на Донбассе доказывает, что влиять на страну-агрессора невозможно. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед заверила, что если поставки газа и собственно сами газопроводы будет контролировать Россия, то ни о каких гарантиях не может идти и речи.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Эммануэль Макрон Ангела Меркель Европа
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 32
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 296
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
338
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 518
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1345
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук