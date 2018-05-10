Европа предлагает Украине газовые гарантии, чтобы перестала сопротивляться "Северному потоку-2"

Партнеры пообещали, что приложат усилия для восстановления суверенитета Украины и заявили, что нужно сохранять антироссийские санкции. А вот по строительству Северного потока-2, который тоже обсуждали, такого единодушия не продемонстрировали.

О российской агрессии в Донбассе 10 мая Петр Порошенко говорил с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель в немецком Аахене. Это была встреча почти в нормандском формате, только без Путина.

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Они заходят только втроем и улыбаются на камеру. Петр Порошенко пожимает руки канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмануэлю Макрону. Оба – за сохранение санкций против России и прекращение конфликта на Донбассе. Вот только в вопросе строительства "Северного потока-2" не столь категоричны. Напротив – ищут щель, которая позволит существование обоих газопроводов в Европу одновременно – украинского и российского.



"Северный поток-2"

Конечно, мы подняли эти темы на переговорах с Германией, на переговорах с Францией и на переговорах с Европейской комиссией. Это представляет опасность не только для Украины и не только финансовую, это опасность геостратегическая, оборонная,

– заявил Президент Украины.

Несмотря на опасность, неделю назад в немецком городке Лубмин уже начали копать котлован под фундамент будущей газовой приемной станции. Хотя две страны, территории которых должен пройти "Северный поток-2", до сих пор не дали Газпрому разрешений – Швеция и Дания. А в Польше вообще начали антимонопольное расследование в отношении Газпрома и нескольких компаний, причастных к строительству газопровода. Всем грозят штрафы, да и это никого не останавливает.



Строительство "Северного потока-2" в обход Украины

Когда российское голубое топливо потечет в Европу в обход Украины, государственный бюджет ежегодно будет недополучать 3,5 миллиардов долларов за транзит. А украинская газовая труба вылетит в трубу, если не найти альтернативный способ эксплуатировать ее. Именно об этом сейчас и идут переговоры. В частности, в Берлине обещают предоставить определенные гарантии того, что часть российского газа будет транспортироваться через Украину и после построения "Северного потока-2".

В понедельник в 8:00 утра я встречаюсь с министром энергетики Германии, после этого мы изложим позицию по "Северному потоку-2", хотя она понятна. Я напомню, что "Северный поток-2" – это не экономический, а политический проект,

– сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Сейчас через украинскую территорию в Европу транспортируется 90 миллиардов кубометров газа из России. После строительства газопровода Газпром "щедро" предложил прокачивать Украине 15 миллиардов кубометров газа. Что готовы "прогарантировать" европейцы публично до сих пор не озвучивалось. И сколько бы это ни было, эксперты не верят в привлекательность такого плана для Украины.

Европа заняла езуитськую позицию: то есть они говорят о том, что транзит должен сохраняться, но никто не говорит, какой будет объем. Никто не говорит также о том, как это экономически отразится на Украине и ее газотранспортной системе,

– прокомментировал консультант по вопросам нефтегазовой отрасли Валентин Землянский.

И помогут ли Украине европейские гарантии – вопрос. Пятый год войны на Донбассе доказывает, что влиять на страну-агрессора невозможно. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед заверила, что если поставки газа и собственно сами газопроводы будет контролировать Россия, то ни о каких гарантиях не может идти и речи.