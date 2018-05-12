"Северный поток-2" нивелирует антироссийские санкции, – эксперт

Встреча в формате трех – лидеров Германии, Франции и Украины является положительной для нас. Именно потому, что там не было России. Это позволило Украине повысить свою субъектность. С другой стороны, Запад дает возможность сохранить лицо Порошенко, а не Путину.

Такое мнение сайту "24" высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Как отмечает специалист, встреча в Германии показала, что без Украины любые разговоры о модальности миротворцев и урегулирования ситуации на Донбассе не будут рассматриваться.

Украина вернулась в большую политику. Если бы на встрече в Германии была Россия, то все заявления Порошенко были бы минимизированы. Даже если они имеют декларативный и популистский характер,

– считает Снегирев.

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По словам эксперта, президент Украины мог показать свое видение ситуации на Донбассе и стране в целом. Во-вторых, согласовать общую линию с европейскими партнерами. В то же время, Снегирев отмечает, что этот политический позитив не будет иметь особых конкретных последствий. Очевидно, по миротворцам есть большой договор между США и РФ, а Украине лишь сообщат, по какому сценарию это будет происходить. Во-вторых, если на финишную прямую вышел вопрос введения миротворцев, то продолжение санкций будет носить театрально-декларативный характер.

Санкции – декорация для спектакля. Смягчить нельзя, потому что Запад поддерживает Украину и восстановление нашей территориальной целостности. Но и эффективность их сомнительна, когда Германия согласовала с Россией строительство газопровода "Северный поток-2". А это несовместимо с санкциями и является демонстрацией неэффективности политики Запада по сдерживанию агрессивных намерений РФ,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Эксперт также добавляет: у Путина нет вопроса о сохранении своего политического лица. Уровень его поддержки в России зашкаливает. А это говорит о неэффективности санкций и поддержку россиянами его воинственной позиции в отношении стран Запада и Украины. Санкции должны влиять на изменение настроений в России, но этого нет.

Напомним, 10 мая в Аахене (Германия) состоялась встреча Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Порошенко, они обсудили "дорожную карту" имплементации минских соглашений с обязательным привлечением миротворческой миссии ООН. Глава Украинского государства отметил, что как показывает практика, компонент безопасности минских соглашений "невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном Донбассе".



27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.