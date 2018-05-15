"Північний потік-2": Росії рано радіти?

Активізація навколо газопроводу "Північний потік-2", який має доставляти газ із Росії в Європу, стала для України неприємним сюрпризом. Адже на будівництво погодилася Німеччина – західний партнер України.

Що спонукало Берлін будувати спільно з країною-агресором газопровід і чим це загрожує Україні – в матеріалі сайту "24".

Нічого особистого, тільки бізнес?

Як відомо, газопровід "Північний потік-2" повинен доставляти газ із Росії в Європу в обхід України, тобто нашої газотранспортної системи. Відповідно, наша держава матиме збитки. За прогнозами "Нафтогазу-Україна", близько двох мільярдів доларів у рік. А сама ГТС, по суті, може стати нерентабельною. На думку спостерігачів, для Росії цей газопровід – більше політичний, ніж економічний проект, щоб покарати Україну за Революцію Гідності, євроінтеграційний рух, зближення з НАТО і Заходом у цілому.

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Після початку агресії Росії проти України і введення санкцій проект загальмувався, адже основним партнером Росії з будівництва "Північного потоку-2" є німецькі компанії. Однак після тривалої паузи Німеччина дала згоду на продовження будівництва.

Експерти зазначають: Берліну з економічної точки зору газопровід дуже вигідний. За словами виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова, Німеччина має і геополітичну зацікавленість: таким чином країна стане найбільшим газовим хабом в Європі. Але для Німеччини це також можливість встановити жорсткий транзитний диктат для Росії і вимагати економічні преференції.



"Північний потік-2" дозволить Путіну продовжити війну на Донбасі

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик додає: в Німеччині є компанії, залежні від газу, є транспортувальні газові компанії. Є лобістські потужні групи. І лобістські зусилля Росії далися взнаки.

В Німеччини через нову конфігурацію влади – союз між Ангелою Меркель і соціал-демократами немає запобіжника, щоб не допустити енергетичного шантажу України з боку РФ. Соціал-демократи нерівно дихають до Росії, особливо до "Північного потоку-2",

– зауважує Віталій Кулик.

Згода Німеччини нівелює антиросійські санкції

В Україні таку позицію Німеччини сприйняли, як зраду. Президент Петро Порошенко заявив, що держава зробить усе, щоб не дати Росії використовувати "Північний потік-2" як елемент гібридної війни, як проти Києва, так і Європи. Як вважає співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов, продовження антиросійських санкцій тепер носитиме театрально-декларативний характер.

Санкції проти Росії – декорація для вистави. Пом’якшити не можна, тому що Захід підтримує Україну і відновлення нашої територіальної цілісності. Але й ефективність їх сумнівна – після того, як Німеччина погодила з Росією будівництво газопроводу "Північного потоку-2". А це не сумісно з санкціями і демонстрація неефективності політики Заходу щодо стримання агресивних намірів РФ,

– підкреслює Дмитро Снєгирьов.



Санкції проти Росії можуть носити характер декорацій

Дипломат Олександр Хара також наголошує: з одного боку, є санкції і міжнародна ізоляція Росії. Але є "Північний потік-2" – проривна для Росії річ, що дозволяє путінському режиму вижити і мати ресурси для проведення агресивної зовнішньої політики. Тому в Путіна немає підстав для зупинення війни на Донбасі.

"Північний потік-2" можуть не добудувати, а Україна отримає бонус

Втім, експерти не переконані в тому, що будівництво завершать. Олександр Леонов зазначає: Росія інтенсифікувала рухи, щоб проект не зупинився. Зокрема, якщо Росія не почне серйозне будівництво до кінця 2019 року, то Кремль не зможе далі тиснути на Україну щодо угоди про транзит газу через нашу ГТС. Тому що дія нинішнього контракту закінчується в 2019 році, і тоді "Газпром" буде змушений перепідписувати новий з Україною.

Політолог підкреслює: є низка чинників, які можуть загальмувати будівництво. По-перше, сама Україна створює інформаційно-політичне тло щодо неможливості створювати для Росії такі преференції, як "Північний потік-2", через війну на Донбасі.

По-друге, США хочуть постачати скраплений газ в Європу. І їм не потрібний конкурент у вигляді "Газпрому".

Держдеп США заявив про можливість введення санкцій проти тих європейських компаній, які братимуть участь у будівництві "Північного потоку-2". І це створює для них токсичний фон. Вони не хочуть потрапити під американські санкції, які будуть жорсткими і болючими,

– наголошує політолог.

По-третє, зауважує Леонов, на ситуацію впливають європейські екологічні організації, які в Німеччині та Фінляндії, яка теж дала згоду на будівництво, почали судові процеси проти будівництва газопроводу.



Труба так і може залишитися в підвішеному стані

По-четверте, профільний комітет Європарламенту схвалив поправки в газову директиву, які уточнюють, що вимоги Третього енергопакету поширюються на морські газопроводи, що ведуть до ЄС. Це регулювання може заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

Росія показує активність, щоб "Північний потік-2" не заглох. Тому що Газпром вже має неприємний прецедент з "Південним потоком", який, по суті, загнувся. А повинен був стати потужним і позбавити Україну транзитних можливостей. У нього бути вкладені шалені гроші, і проект був визнаний ЄС пріоритетним, на відміну від "Північного потоку-2". Зараз, те, що побудували, ріжуть на металобрухт. Тому якщо говорять про те, що щось заклали, не означає, що це введуть у дію,

– переконаний Олександр Леонов.

Віталій Кулик вважає, що в України є можливість отримати бонус в обмін на так звану зраду Німеччини. За його словами, не можна говорити про поразку України. Німеччина зважає на позицію США, які запровадили санкції стосовно компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". І США не збираються робити виключення для німецьких компаній. Більше того, в Конгресі і Сенаті є велике бажання закрутити гайки Росії. Тому німцям буде несолодко. І не все, що планували росіяни в питанні "Північного потоку-2", вдасться реалізувати через Берлін.

Берлін намагатиметься компенсувати свою поступливість Росії в газовому питанні непоступливістю в інших. Зокрема, щодо санкцій у фінансовій, військово-політичній сфері, питанні підтримки зусиль України щодо взаємодії з НАТО, надання Україні фінансової допомоги, модернізації ЗСУ і посилення обороноздатності,

– підкреслює Віталій Кулик.

Газопровід збитковий і вигідніше модернізувати українську ГТС

Олександр Леонов вважає, що "Північний потік-2" взагалі може стати збитковим. Так, Україна втратить, але і Росія може нічого не отримати.

"Щодо економічної доцільності є питання. Ситуація на ринку змінюється. Через десять років, можливо, Європі не треба буде вже стільки газу", – вважає Леонов.

На його думку, модернізація української газотранспортної системи дешевша, і зараз ідуть розмови про створення консорціуму по її управлінню. Крім того, на переговорах "Газпром" маніпулює з Європою питанням підтримки рентабельності нашої ГТС.

"Якщо до консорціуму ввійдуть значні європейські гравці, це бонус для України, щоб підписати угоду з РФ про транзит газу. Це буде вже в інтересах Європи. І учасники консорціуму можуть тиснути на свої уряди щодо гальмування будівництва "Північного потоку-2" в обхід України", – говорить Леонов.



Українську трубу модернізувати дешевше

При цьому він зауважує: "Газпром" лукавить щодо необхідного мінімуму газу, який він обіцяє прокачувати через нашу ГТС. Зокрема, зазначені 15 мільярдів кубометрів технологічного газу при умові зменшення транзиту – нерентабельно і не дає можливості працювати ГТС. За словами Леонова, фахівці заявляють, що мінімум газу, який дозволяє підтримувати ГТС на межі рентабельності – 40 мільярдів кубометрів на рік. І саме навколо цього йдуть суперечки. В будь-якому разі модернізація ГТС України вигідніша.

Українська ГТС уже працює. Її треба модернізувати, але це не ржаві труби, як кажуть у "Газпромі". За різними оцінками треба близько п’яти мільярдів євро. А для будівництва нових газопроводів потрібно 15-20 мільярдів доларів. Тому важливо створення консорціуму,

– наголосив Олександр Леонов.

Проблема складна для всіх. Німеччина говорить про те, що Росії необхідно надати гарантії того, що вона постачатиме газ через українську газотранспортну систему після запуску "Північного потоіку-2". Але це більше схоже на спробу себе виправдати. Жорстка позиція США може призвести до поглиблення проблем з ЄС, що матиме наслідки і для України. Та й створення консорціуму по управлінню українською ГТС теж може залишитися на паперах. Це питання в Україні надто політизоване. Та й є ризики, що в нього потраплять європейські компанії з проросійськими поглядами. У виграші залишається Росія, для якої більш важливою є не економічна доцільність "Північного потоку-2", скільки можливість продовження за його допомогою гібридної війни проти України.

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