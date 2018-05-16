Германия и Россия близки к решению газового конфликта, – немецкое издание

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр экономики Германии Петер Альтмайер обсудили в Москве вопросы конфликта вокруг "Северного потока-2" и поставок в Западную Европу российского газа. Так, представитель ФРГ заверил, что новый газопровод все же будет построен, а "обоснованные интересы безопасности Украины" не останутся без внимания.

В свою очередь, Новак подтвердил, что в вопросе газообеспечения "решение будет найдено", сообщает Die Welt.

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Таким образом, российское правительство дало согласие на то, чтобы часть газа и далее поступала на Запад по трубопроводу через Украину, отмечает издание.

Большая часть российского природного газа, однако, потечет в Западную Европу по двум веткам трубопровода "Северный поток",

– говорится в статье.

Ожидается, что во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоится 18 мая в Сочи, Москва и Берлин, могут наконец прийти к соглашению по поставкам газа.

Немецкая газета поясняет, что более 30% газа, которые потребляет Европейский союз, поступают из России. Немецкое правительство выступает за реализацию проекта "Северный поток-2", поскольку транспортировка газа по этому пути дешевле, чем через Украину. Несмотря на это, Берлин настаивает на продолжении транзита газа по украинскому трубопроводу, рискуя вызвать очередное недовольство Москвы. А, следовательно, это решение – политически мотивированное, заключает автор публикации.

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Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.