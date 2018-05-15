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Германия хочет угодить Украине, не раздражив РФ и США, – Die Welt о "Северном потоке-2"

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В споре вокруг
В споре вокруг "Северного потока-2" Германия хочет угодить Украине и не разозлить РФ и США / ЭPA

На кон в споре вокруг "Северного потока-2" поставлено много: если "Газпром" вместе с западными энергетическими концернами построит газопровод, это нанесет сильный ущерб Украине, которая потеряет не только значительную часть транзитных пошлин, что около 2 млрд долл. в год, но и, возможно, свое геостратегическое значение для Запада. Поэтому ФРГ придется сделать невозможное по строительству "СП-2".

В дискуссиях о газовом конфликте министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер хочет угодить украинцам и одновременно не раздразнить американцев и россиян, пишет Die Welt.

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Так, короткую встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом Альтмайер сравнил с "визитом к друзьям", отметив в то же время, что переговоры как с Киевом, так и с Москвой тяжелые. Немецкий чиновник также четко обозначил позицию правительства Германии: в его поездке в Москву речь идет о том, чтобы гарантировать "правомерные интересы Украины в надежности поставок", отмечает издание.

Министр также заявил, что Германии важна "полная суверенность Украины", а это значит, что, согласно ожиданиям, когда-нибудь Киев вновь получит полный контроль над областями на востоке страны, а также Крымом, поясняют журналисты.

Что касается конфликта вокруг поставок газа, то, с точки зрения Германии, решить его можно так: в перспективе потребность Западной Европы в природном газе будет достаточно большой, поэтому можно загрузить и обе ветви "Северного потока-2", и транзитный газопровод через Украину,
– говорится в статье.

Между тем Альтмайер в любом случае не хочет потерять доверие со стороны России, потому что, кроме потребности в поставках газа, без Москвы не предвидится окончания украинского конфликта, не наступит мир в Восточной Европе и будет обостряться гражданская война в Сирии. Поэтому план министра – выступить в Москве в роли "честного посредника", уверяют авторы публикации.

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Но задачу усложняет президент США, который критикует проект "Северного потока-2", акцентирует внимание немецкая газета. По мнению Дональда Трампа, запланированное строительство спорного газопровода значительно затрагивает интересы США. Глава Белого дома хотел бы продавать больше американского сжиженного газа в Европу, и для Вашингтона было бы лучше, если бы Германия в будущем покупала гораздо меньше газа у России, отмечают журналисты.

Поэтому Альтмайеру придется проявить мастерство, чтобы объединить интересы всех сторон газового конфликта, поскольку в охлаждении отношений с США правительство Германии также не заинтересовано, делают вывод журналисты.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

К слову, Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева по строительству газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Новости России Газовый конфликт Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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