Киеву не стоит опасаться, – Германия про Северный поток-2

Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева относительно строительства газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию.

Об этом заявил управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс в интервью агентству DPA.

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По его словам, главным вопросом остается объем транзита газа через Украину после реализации проекта.

В то же время, немецкий чиновник подчеркнул, что Киеву не следует опасаться полного прекращения поставок, поскольку "Северный поток-2" после запуска далеко не сразу выйдет на полную мощность.

Правительство ФРГ может быть посредником, так как Германия и немецкая экономика играют важную роль в этом проекте,

– заявил Хармс.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (ИЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократиться в 10 раз.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.