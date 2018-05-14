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Києву не варто побоюватися, – Німеччина про Північний потік-2

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Німеччина хоче бути посередником в питанні реалізації
Німеччина хоче бути посередником в питанні реалізації "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

Берлін готовий стати посередником у переговорах Москви та Києва щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину.

Про це заявив керуючий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Хармс в інтерв'ю агентству DPA.

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За його словами, головним питанням залишається обсяг транзиту газу через Україну після реалізації проекту.

Водночас, німецький чиновник наголосив, що Києву не слід побоюватися повного припинення поставок, оскільки "Північний потік-2" після запуску далеко не відразу вийде на повну потужність.

Уряд ФРН може бути посередником, так як Німеччина і німецька економіка грають важливу роль в цьому проекті,
– заявив Хармс.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід Україні. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Україна – Росія Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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