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"Північний потік-2" може посилити вплив Росії на ФРН та ЄС, – посол США у Німеччині

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Новий посол Сполучених Штатів Америки в Німеччині Річард Гренелл
Новий посол Сполучених Штатів Америки в Німеччині Річард Гренелл / towleroad

Через будівництво "Північного потоку-2" Росія може посилити вплив на Німеччину та Європу, а стратегія газопроводу є "дуже проблематичною".

Про це заявив новий посол Сполучених Штатів Америки в Німеччині Річард Гренелл в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, пише DW з посиланням на одне з видань групи .

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Ми дуже занепокоєні через проект газопроводу,
– сказав дипломат.

Він додав, що США тісно співпрацюють з європейцями, які також занепокоєні через будівництво газопроводу та назвав нинішню стратегію газопроводу "дуже проблематичною".

У свою чергу, єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер також критикує проект "Північного потоку-2". Вона заявила, що газопровід "не є в європейських інтересах".

"Ми маємо спільну стратегію – отримувати нашу енергію з різних джерел і робити нас не настільки сильно залежними від Росії", – наголосила Вестагер.

За словами єврокомісарки, зведення газопроводу не в інтересах ЄС не лише з міркувань захисту клімату, а й безпеки.

Нагадаємо. 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.
 

Теги: Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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