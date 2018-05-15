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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Украина может получить бонус от Германии, – эксперт о строительстве "Северного потока-2"

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Германия будет пытаться поддерживать Украину в вопросе противостояния российской агрессии
Германия будет пытаться поддерживать Украину в вопросе противостояния российской агрессии / Пресс-служба Порошенко

У Украины есть возможность получить бонус в обмен на так называемую измену Германии – согласие Берлина на строительство газопровода "Северный поток-2" по поставкам российского газа в Европу.

Об этом сайту "24" рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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По словам эксперта, Германия пытается построить вместе с Россией еще одну ветку "Северного потока-2", потому что это в ее экономических интересах. В частности, в Германии есть компании, зависящие от газа, есть транспортировочные газовые компании. Есть лоббистские мощные группы. И лоббистские усилия России сказались.

Германия говорит, что не допустит исключения Украины из транзита газа. И мы хорошо понимаем, что вопрос газа откровенно политизированный Россией. А в Германии из-за конфигурации власти – союз между Ангелой Меркель и социал-демократами не имеет предохранителя, чтобы не допустить энергетического шантажа Украины со стороны РФ. Социал-демократы неровно дышат к России, особенно к "Северному потоку-2",
– говорит Виталий Кулик.

Впрочем, по мнению эксперта, нельзя говорить о поражении Украины. Во-первых, Германия считается с позицией США, которые ввели санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". И США не собираются делать исключения для немецких компаний. Более того, в Конгрессе и Сенате есть большое желание закрутить гайки России. Поэтому немцам придется несладко. И не все, что планировали россияне в вопросе строительства "Северного потока-2", удастся реализовать через Берлин.

Во-вторых, Германия будет пытаться компенсировать свою уступчивость России в газовом вопросе неуступчивостью в других. В частности, санкций в финансовой, военно-политической сфере, вопросе поддержки усилий Украины по взаимодействию с НАТО, предоставлении Украине финансовой помощи, модернизации ВСУ и усилении обороноспособности,
– подчеркивает Виталий Кулик.

Как отмечает Кулик, интересы США и ЕС иногда совпадают, но с каждым годом отличаются. Поэтому Украина должна балансировать в поиске оптимальной модели поведения. Эта задача нашей дипломатии.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева по строительству газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Новости Украины Северный поток-2 Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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