Україна може отримати бонус від Німеччини, – експерт про будівництво "Північного потоку-2"

В України є можливість отримати бонус в обмін на так звану зраду Німеччини – згоду Берліна на будівництво газопроводу "Північний потік-2" з постачання російського газу в Європу.

Про це сайту "24" розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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За словами експерта, Німеччина намагається побудувати разом з Росією ще одну гілку "Північного потоку-2", тому що це в її економічних інтересах. Зокрема, в Німеччині є компанії, залежні від газу, є транспортувальні газові компанії. Є лобістські потужні групи. І лобістські зусилля Росії далися взнаки.

Німеччина говорить, що не допустить виключення України з транзиту газу. Та ми добре розуміємо, що питання газу відверто політизується Росією. А в Німеччини через конфігурацію влади – союз між Ангелою Меркель і соціал-демократами немає запобіжника, щоб не допустити енергетичного шантажу України з боку РФ. Соціал-демократи нерівно дихають до Росії, особливо до "Північного потоку-2",

– зауважує Віталій Кулик.

Втім, на переконання експерта, не можна говорити про поразку України. По-перше, Німеччина зважає на позицію США, які запровадили санкції стосовно компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". І США не збираються робити виключення для німецьких компаній. Більше того, в Конгресі і Сенаті є велике бажання закрутити гайки Росії. Тому німцям буде несолодко. І не все, що планували росіяни в питанні будівництва "Північного потоку-2", вдасться реалізувати через Берлін.

По-друге, Німеччина намагатиметься компенсувати свою поступливість Росії в газовому питанні непоступливістю в інших. Зокрема, санкцій у фінансовій, військово-політичній сфері, питанні підтримки зусиль України щодо взаємодії з НАТО, надання Україні фінансової допомоги, модернізації ЗСУ і посилення обороноздатності,

– підкреслює Віталій Кулик.

Як зазначає Кулик, інтереси США і ЄС інколи збігаються, але з кожним роком відрізняються. Тому Україна повинна балансувати в пошуку оптимальної моделі поведінки. Це завдання нашої дипломатії.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Берлін готовий стати посередником у переговорах Москви та Києва щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід Україні. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.