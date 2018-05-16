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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Німеччина та Росія близькі до вирішення газового конфлікту, – німецьке видання

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Під час зустрічі у Сочі Путін та Меркель можуть дійти згоди у питанні газового конфлікту
Під час зустрічі у Сочі Путін та Меркель можуть дійти згоди у питанні газового конфлікту / dailystar

Міністр енергетики РФ Олександр Новак та міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр обговорили у Москві питання конфлікту навколо "Північного потоку-2" та постачань до Західної Європи російського газу. Так, представник ФРН запевнив, що новий газопровід все ж буде збудований, а "обґрунтовані інтереси безпеки України" не залишаться без уваги.

У свою чергу, Новак підтвердив, що в питанні газозабезпечення "рішення буде знайдено", повідомляє Die Welt.

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Таким чином, російський уряд дав згоду на те, щоб частина газу і далі надходила на Захід по трубопроводу через Україну, зауважує видання.

Велика частина російського природного газу, однак, потече в Західну Європу по двох гілках трубопроводу "Північний потік",
– йдеться у статті.

Очікується, що під час зустрічі президента Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка відбудеться 18 травня в Сочі, Москва і Берлін, можуть нарешті дійти згоди щодо поставок газу.

Німецька газета пояснює, що більше 30% газу, які споживає Європейський союз, надходять із Росії. Німецький уряд виступає за реалізацію проекту "Північний потік-2", оскільки транспортування газу цим шляхом дешевше, ніж через Україну. Незважаючи на це, Берлін наполягає на продовженні транзиту газу по українському трубопроводу, ризикуючи викликати чергове невдоволення Москви. А, отже, це рішення – політично мотивоване, робить висновок автор публікації.

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Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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