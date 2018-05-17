21:51
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Трамп звертався до Меркель щодо припинення підтримки "Північного потоку-2", – ЗМІ

1999 Читать новость на русском
Дональ Трамп і Ангела Меркель
Дональ Трамп і Ангела Меркель / Getty Images

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконував владу Німеччини відмовитися від проекту "Північний потік-2". Таким чином, як вважає господар Білого дому, можна було б уникнути трансатлантичної торговельної війни.

Про це повідомляє німецький телеканал NTV з посиланням на представників урядів США, Німеччини та країн ЄС.

Читайте також: "Північний потік-2": Росії рано радіти?

Так, за словами посадовців, під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, що відбулася минулого місяця Трамп наполягав на тому, що Берлін має припинити підтримку "Північного потоку".

У відповідь на це, як підкреслював політик, США є готовими запропонувати дискусії з ЄС про нові торгові домовленості, які допомогли б уникнути трансатлантичної торгової війни.

До слова, без торгового врегулювання Європа вже з 1 червня зіткнеться з митами США на імпорт сталі та алюмінію.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів. 

До слова, нещодавно міністр енергетики РФ Олександр Новак та міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр обговорили у Москві питання конфлікту навколо "Північного потоку-2". За словами представника ФРН, новий газопровід все ж буде збудовано, а "обґрунтовані інтереси безпеки України" не залишаться без уваги.

Крім того, 18 травня у російському Сочі має відбутися зустріч президента Росії Володимира Путіна та канцлерки Німеччини Ангели Меркель, під час якої сторони нарешті дійти згоди щодо поставок газу.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Новини США Північний потік-2 Дональд Трамп Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
сьогодні, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 397
сьогодні, 20:01 "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію
Яніна Ткачук 1114
Вибори і компромат: чи потоплять
сьогодні, 19:00 Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?
Інна Жолобович 1073
Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
сьогодні, 17:01 Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
Віталій Кулик 194
Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
сьогодні, 16:00 Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
Яніна Ткачук 4366
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук