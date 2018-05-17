Трамп звертався до Меркель щодо припинення підтримки "Північного потоку-2", – ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконував владу Німеччини відмовитися від проекту "Північний потік-2". Таким чином, як вважає господар Білого дому, можна було б уникнути трансатлантичної торговельної війни.

Про це повідомляє німецький телеканал NTV з посиланням на представників урядів США, Німеччини та країн ЄС.

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Так, за словами посадовців, під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, що відбулася минулого місяця Трамп наполягав на тому, що Берлін має припинити підтримку "Північного потоку".

У відповідь на це, як підкреслював політик, США є готовими запропонувати дискусії з ЄС про нові торгові домовленості, які допомогли б уникнути трансатлантичної торгової війни.

До слова, без торгового врегулювання Європа вже з 1 червня зіткнеться з митами США на імпорт сталі та алюмінію.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

До слова, нещодавно міністр енергетики РФ Олександр Новак та міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр обговорили у Москві питання конфлікту навколо "Північного потоку-2". За словами представника ФРН, новий газопровід все ж буде збудовано, а "обґрунтовані інтереси безпеки України" не залишаться без уваги.



Крім того, 18 травня у російському Сочі має відбутися зустріч президента Росії Володимира Путіна та канцлерки Німеччини Ангели Меркель, під час якої сторони нарешті дійти згоди щодо поставок газу.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.