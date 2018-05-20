Россия показывает, что "Джавелины" их не сдерживают, – эксперт об обострении на Донбассе

Усиление обстрелов на Донбассе можно рассматривать как важный аргумент давления на Россию во время переговоров по урегулированию конфликта. Но вряд ли это как-то существенно повлияет на переговоры по миссии ООН. В перспективы миротворцев трудно поверить.

Такое мнение сайту "24" высказал политический эксперт Петр Олещук.

Читайте также: Ангела Меркель и Владимир Путин обсудят украинский вопрос

По словам эксперта, причинами эскалации военного напряжения со стороны пророссийских боевиков могут быть, в частности, предоставленные США Украине противотанковые комплексы "Джавелин".

Не надо забывать историю с "Джавелинами". США подчеркивали, что главная миссия предоставления нам оборонного летального оружия – не военные операции, а содержание России от попыток дальнейшей эскалации. Возможно, усиливая обстрелы, Кремль хочет показать, что никакие "Джавелины" их не сдерживают,

– говорит Олещук.

Читайте также: "Северный поток-2" кормит монстра, – Порошенко

При этом политолог считает, что не стоит рассчитывать на усиление давления на Россию со стороны Запада в связи с обстрелами мирных граждан. Запад, отмечает Олещук, в последнее время не меняет свою позицию относительно видения решения конфликта в Украине. Формально Запад ничего не признает, постоянно осуждается агрессия России, но о новых санкциях сейчас никто не говорит. А в контексте визита Меркель в Россию и согласия Германии на строительство газопровода "Северный поток-2" по поставкам российского газа в Европу можно говорить о либерализации отношений ЕС и РФ.

Также, по его убеждению, обострение на Донбассе не повлияет на переговоры по миссии ООН.

Переговоры по миссии ООН зашли в тупик. Даже спецпредставитель США Волкер это отметил. Он отмечает объективные факты. В частности, что пока США не убедят Россию в том, что ей не выгодна война на Донбассе и лучше перейти к поэтапному мирному урегулированию, ничего не изменится. Но инструментария для убеждения все меньше. Дипломатия результата не дает. Вряд ли таким инструментом может стать и ООС,

– подчеркнул Петр Олещук.

Напомним, 17 мая, пророссийские боевики 60 раз открывали огонь по позициям сил Операции Объединенных сил. Вследствие вражеского обстрела ранены семеро украинских военнослужащих и двое мирных жителей, еще двое гражданских погибли. 18 мая, в результате ночного обстрела пророссийскими боевиками поселка Троицкое, Луганской области, погиб 13-летний мальчик и его отец.