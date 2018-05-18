13:37
18 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
22°C 11°C
  • суббота
    22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

"Северный поток-2" кормит монстра, – Порошенко

286 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из открытых источников

Петр Порошенко уверен, что Европа находится на пороге "трагической исторической ошибки" из-за сооружения газопровода "Северный поток-2".

Об этом Порошенко написал в статье "Северный поток-2" , опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает DW.

Читайте также: Трамп обращался к Меркель о прекращении поддержки "Северного потока-2" – СМИ

В статье Порошенко предостерег, что воплощение в жизнь проекта газопровода представляет собой "умиротворение агрессора", которое не продемонстрирует ему силы Европы, а взамен "развяжет Москве руки для совершения еще более жесткого наступления" на европейские ценности.

Россия поймет строительство "Северного потока-2" как приглашение вернуться в прежнее состояние вещей,
– отметил Президент в статье.

Порошенко название проект "Северный поток-2" "чисто геополитическим проектом Кремля, который не имеет ничего общего с экономикой или с частными бизнес-интересами, а имеет целью подорвать единство Европы и в конце концов ее уничтожить".

"Инвестиция в "Северный поток-2"– это инвестиция в уничтожение Европы", – подчеркнул в своем тексте Порошенко.

Напомним, 18 мая в российском Сочи должна состояться встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, во время которой стороны наконец должны прийти к соглашению по поставкам газа.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости России Новости политики Газовый конфликт Петр Порошенко Северный поток-2
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
сегодня, 13:03 74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
Настя Сукач 507
Письмо Путину и взятие на поруки: как Савченко оставили за решеткой
сегодня, 12:00 Письмо Путину и взятие на поруки: как Савченко оставили за решеткой
Наталія Лебідь 343
Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
сегодня, 08:00 Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
День музеев: топ-10 музеев Украины, которые вас точно поразят
сегодня, 10:03 День музеев: топ-10 музеев Украины, которые вас точно поразят
Анастасія Ковач-Петрушенко 344
Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
сегодня, 09:30 Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
Євгенія Мазур
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук