"Северный поток-2" кормит монстра, – Порошенко

Петр Порошенко уверен, что Европа находится на пороге "трагической исторической ошибки" из-за сооружения газопровода "Северный поток-2".

Об этом Порошенко написал в статье "Северный поток-2" , опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает DW.

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В статье Порошенко предостерег, что воплощение в жизнь проекта газопровода представляет собой "умиротворение агрессора", которое не продемонстрирует ему силы Европы, а взамен "развяжет Москве руки для совершения еще более жесткого наступления" на европейские ценности.

Россия поймет строительство "Северного потока-2" как приглашение вернуться в прежнее состояние вещей,

– отметил Президент в статье.

Порошенко название проект "Северный поток-2" "чисто геополитическим проектом Кремля, который не имеет ничего общего с экономикой или с частными бизнес-интересами, а имеет целью подорвать единство Европы и в конце концов ее уничтожить".

"Инвестиция в "Северный поток-2"– это инвестиция в уничтожение Европы", – подчеркнул в своем тексте Порошенко.

Напомним, 18 мая в российском Сочи должна состояться встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, во время которой стороны наконец должны прийти к соглашению по поставкам газа.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.