"Північний потік-2" годує монстра, – Порошенко

Петро Порошенко впевнений, що Європа перебуває на порозі "трагічної історичної помилки" через спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Про це Порошенко написав у статті "Північний потік-2" годує монстра", опублікованій в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає DW.

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У статті Порошенко застеріг, що втілення в життя проекту газопроводу являє собою "умиротворення агресора", яке не продемонструє йому сили Європи, а натомість "розв'яже Москві руки для вчинення ще жорсткішого наступу" на європейські цінності.

Росія зрозуміє будівництво "Північного потоку-2" як запрошення повернутися до попереднього стану речей,

– зазначив Президент у статті.

Порошенко назва проект "Північний потік-2" "суто геополітичним проектом Кремля, який не має нічого спільного з економікою чи з приватними бізнесовими інтересами, а має на меті підірвати єдність Європи і зрештою її знищити".

"Інвестиція в "Північний потік-2" – це інвестиція у знищення Європи", - підкреслив у своєму тексті Порошенко.

Нагадаємо, 18 травня у російському Сочі має відбутися зустріч президента Росії Володимира Путіна та канцлерки Німеччини Ангели Меркель, під час якої сторони нарешті дійти згоди щодо поставок газу.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.