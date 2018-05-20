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В районе Донецкой фильтровальной станции боевики применили реактивные системы, – ООС

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В районе Донецкой фильтровальной станции боевики применили реактивные системы
В районе Донецкой фильтровальной станции боевики применили реактивные системы / politeka

За прошедшие сутки, 19 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Российско-оккупационные войска 58 раз нарушали режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

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На Луганщине, в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Новозвановка, Золотое, Троицкое противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций.

На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Железное, Авдеевка, Новотроицкое. Противник прибегает к огню из артиллерии и минометов из жилых кварталов города Горловка, прикрываясь мирным населением.

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Пищевик, Талаковка и Широкино.

Во время боевых действий три наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь и их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, уничтожен один и ранены трое оккупантов российско-террористических войск,
– сообщают в штабе.

В течение ночи текущих суток, 20 мая, противник пять раз применил тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы БМ-21 по защитникам Авдеевки в районе Донецкой фильтровальной станции. Потерь наших войск в текущие сутки нет.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оружие
Источник: 24 Канал
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