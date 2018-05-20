Мы не воюем с гражданскими, – командующий ОС прокомментировал обострение на Донбассе

Появилась реакция командующего Объединенных сил Сергея Наева на жестокий обстрел пророссийскими боевиками Троицкого, в результате которого погибли мирные жители.

18 мая, в результате ночного обстрела пророссийскими боевиками поселка Троицкое, Луганской области, погиб 13-летний мальчик и его отец.

Смотрите также: Экологическая катастрофа на Донбассе: журналист показал жуткие фото

19 мая в районе Донецкой фильтровальной станции оккупанты применили "Грады".

Я, как гражданин Украины, которая является частью общего европейского дома, как Командующий объединенными силами, очень взволнован обострением ситуации по обе стороны линии разграничения и возмущен абсолютно неприемлемыми случаями гибели мирных жителей Донбасса,

– говорится в обращении командующего ОС, которое появилось на Facebook-странице операции.

В обращении говорится, что командованием объединенных сил принят ряд решений и отданы распоряжения, чтобы "улучшить ситуацию с безопасностью и избежать жертв среди мирного населения".



Командующий ОС заверил, что "украинские воины никогда не использовали мирное население в качестве живого щита и никогда не рассматривали мирное население как объект атаки".

Мы освободим эту землю, но для начала сделаем так, чтобы навсегда отбить у террористов привычку обстреливать мирные города и поселки на территориях, находящихся под контролем украинского правительства. Мы найдем путь, чтобы сделать это, не нарушая международных обязательств Украины в усилиях по урегулированию конфликта,

– отмечается в заявлении.

Сергей Наев также обратил внимание на важность "поддержки деятельности наблюдателей ОБСЕ".



"В свою очередь, командование объединенных сил рассчитывает на объективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, беспристрастную и четкую оценку относительно того, кем именно и как вызвано текущее обострение", – говорится в обращении.