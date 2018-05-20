Экологическая катастрофа на Донбассе: журналист показал жуткие фото

Вследствие остановки оккупантами процесса откачки воды из атомной шахты "Юный коммунар" (Юнком) под Енакиево на Донбассе только за месяц пересох шахтный пруд.

Об этом рассказал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Читайте также: Азовскому морю грозит опасность из-за затопления оккупантами радиационной шахты в Донецкой области

Последствия остановки насосов на атомной шахте "Юнком" под Енакиево. Шахтный пруд, в который ранее выкачивали подземные воды, пересох всего за месяц. Итак, теперь вода в выработках. Размывает радиоактивную породу, зараженную в ходе ядерных испытаний в 1979 году,

– отметил он.

В то же время, журналист отметил, что такая ситуация очень опасна для населения региона и представляет серьезную экологическую опасность.

"Где и как это в дальнейшем проявится, в какие ручьи и колодцы попадут потом подземные воды с частицами радиоактивного грунта – неизвестно", – добавил Казанский.

Последствия остановки откачки воды из шахты "Юнком" на оккупированном Донбассе

В Енакиево пересох шахтный пруд, в который ранее выкачивали подземные воды

Донбассу грозит экологическая катастрофа

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявлял, что оккупированному Донбассу грозит экологическое бедствие, поскольку 80% источников питьевой воды являются утраченными, а в шахтах поднимается вода.