Екологічна катастрофа на Донбасі: журналіст показав моторошні фото

Внаслідок зупинки окупантами процесу відкачування води з атомної шахти "Юний комунар" (Юнком) під Єнакієвим на Донбасі лише за місяць пересох шахтний ставок.

Про це розповів відомий український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

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Наслідки зупинки насосів на атомній шахті "Юнком" під Єнакієво. Шахтний ставок, в який раніше викачували підземні води, пересох всього за місяць. Отже, тепер вода в виробках. Розмиває радіоактивну породу, заражену в ході ядерних випробувань 1979 року,

– зазначив він.

Водночас, журналіст зауважив, що така ситуація є дуже небезпечною для населення регіону і становить серйозну екологічну небезпеку.

"Де і як це в подальшому проявиться, в які струмки і колодязі потраплять потім підземні води з частинками радіоактивного ґрунту – невідомо", – додав Казанський.



Наслідки зупинки відкачування води з шахти "Юнком" на окупованому Донбасі



Під Єнакієвим пересох шахтний ставок, в який раніше викачували підземні води



Донбасу загрожує екологічна катастрофа

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявляв, що окупованому Донбасу загрожує екологічне лихо, оскільки 80% джерел питної води є втраченими, а у шахтах піднімається вода.