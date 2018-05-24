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ОБСЄ: на Донбас стягують все більше важкого озброєння

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На Донбас стягують все більше важкого озброєння
На Донбас стягують все більше важкого озброєння / Фото з відкритих джерел

Нині на Донбасі найгірший від початку року період ескалації між сторонами конфлікту. Причина – недотримання мінських угод.

Про це пише DW з посиланням на інтерв’ю з першим заступником голови СММ ОБСЄ в Україні Александром Хугом.

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"Протягом останніх трьох тижнів СММ ОБСЄ спостерігає по обидва боки лінії фронту важку зброю, кількість якої збільшується", – сказав Хуг.

Він уточнив, що мова йде про танки, артилерію, ГРАДи, міномети, які мали б бути відведені від лінії фронту згідно з мінськими угодами.

Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні зауважив, що представники місії фіксують фипадки застосування цієї зброї.

Це буде безкінечна спіраль насильства, і я думаю, що ми на початку такої спіралі,
– підкреслив Александр Хуг.

За його словами, спостерігачі зафіксували в зоні вогневого ураження суттєве збільшення кількості важкої зброї. Все це відбулося за останні кілька тижнів.

Александр Хуг також підкреслив, що за останні кілька тижнів представники місії спостерігають збільшення кількості випадків порушення перемир’я.

Раніше повідомлялося, що Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг наголошував, що вогонь у відповідь – це теж порушення домовленостей про режим тиші на Донбасі.

Теги: Новини України ОБСЄ Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Зброя
Джерело: 24 Канал
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