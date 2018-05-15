Спостерігачі ОБСЄ: Будь-яке застосування озброєння є порушенням домовленостей

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг наголосив, що вогонь у відповідь – це теж порушення домовленостей про режим тиші на Донбасі.

Про це пише Українська Правда

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На прес-брифінгу, що проходив 15 травня у Краматорську голова СММ ОБСЄ заявив, що з другої половини квітня спостерігачі ОБСЄ прикладають усіх зусиль для встановлення "вікон тиші" з метою проведення ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.

Александр підкреслив, що попри надані сторонами гарантії припинення вогню в районі ДФС, спостерігачі місії щоденно фіксують там обстріли.

Обидві сторони заявляють, що вони відкривають вогонь тільки у відповідь… але саме це є також порушенням досягнутих домовленості про припинення вогню. Будь-яке застосування озброєння є порушенням,

– заявив він

За словами Александра Хуга загострення та напруженість між сторонами спричинена наявністю важкого озброєння (танки, міномети, артилерійські установки) та близьким розташуванням (подекуди сторони розташовані обабіч однієї дороги)

"Це озброєння ми фіксуємо по обидва боки лінії зіткнення", – зазначив представник ОБСЄ

Хуг наголосив, що поки важку зброю не буде відведено з позицій розташування сил, ризики постійного зростання загострення та нових сутичок залишатимуться.

Водночас відповідальність за припинення стрілянини лежить не на моніторинговій місії, а на сторонах,

– наголосив він.

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