Наблюдатели ОБСЕ: Любое применение вооружения является нарушением договоренностей

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подчеркнул, что огонь в ответ – это тоже нарушение договоренностей о режиме тишины на Донбассе.

Об этом пишет Украинская Правда

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На пресс-брифинге, который проходил 15 мая в Краматорске, глава СММ ОБСЕ заявил, что со второй половины апреля наблюдатели ОБСЕ прикладывают все усилия для установления "окон тишины" с целью проведения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции.

Хуг подчеркнул, что несмотря на предоставленные сторонами гарантии прекращения огня в районе ГФС, наблюдатели миссии ежедневно фиксируют там обстрелы.

Обе стороны заявляют, что они открывают огонь только в ответ... но именно это также является нарушением достигнутых договоренностей о прекращении огня. Любое применение вооружения является нарушением,

– заявил он

По словам Александра Хуга, обострение и напряженность между сторонами вызвана наличием тяжелого вооружения (танки, минометы, артиллерийские установки) и близким расположением (кое-где стороны расположены вдоль одной дороги)

"Это вооружение мы фиксируем по обе стороны линии соприкосновения", – отметил представитель ОБСЕ

Хуг подчеркнул, что пока тяжелое оружие не будет отведено с позиций расположения сил, риски постоянного роста обострения и новых стычек будут оставаться.

В то же время ответственность за прекращение стрельбы лежит не на мониторинговой миссии, а на сторонах,

– подчеркнул он.

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