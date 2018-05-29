"Северный поток-2" поднял экологический скандал в Германии, – Bild

Вскоре после начала строительства "Северного потока-2" у побережья Германии были обнаружены десятки килограммов комков пластичной смазки. Природозащитная организация Nabu в ФРГ забила тревогу и требует прекратить реализацию проекта газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря.

Смазка всплыла в Грайфсвальдском заливе, а также вблизи Ладебова и острова Римс, сообщает Bild.

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Всего собрали 36 кг смазочного материала, а также около двух кубометров загрязненных водорослей. Издание предполагает, что эта утечка связана с работой экскаваторов, и не исключено, что вещество токсично.

Расследование по этому случаю еще не завершено, но, как говорится, компания Nord Stream 2 AG уже признала, что на одном из ее экскаваторов действительно произошла утечка.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.