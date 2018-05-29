"Північний потік-2" здійняв екологічний скандал у Німеччині, – Bild

Невдовзі після початку будівництва "Північного потоку-2" біля узбережжя Німеччини були виявлені десятки кілограмів грудок пластичного мастила. Природозахисна організація Nabu у ФРН забила на сполох і вимагає припинити реалізацію проекту газопроводу, який проляже по дну Балтійського моря.

Мастило випливло у Грайфсвальдській затоці, а також поблизу Ладебова і острова Рімс, повідомляє Bild.

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Всього зібрали 36 кг мастильного матеріалу, а також близько двох кубометрів забруднених водоростей. Видання припускає, що цей витік пов'язаний з роботою екскаваторів, і не виключено, що речовина токсична.

Розслідування щодо цього випадку ще не завершене, але, як зазначається, компанія Nord Stream 2 AG вже визнала, що на одному з її екскаваторів дійсно стався витік.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.