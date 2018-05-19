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Коли "Північний потік-2" отримає всі дозволи: озвучено прогнози

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Коли
Коли "Північний потік-2" може отримати всі дозволи: озвучено прогнози / Фото з відкритих джерел

Прогнозується, що до кінця літа 2018 року будуть ухвалені всі рішення щодо видачі необхідних дозволів на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив гендиректор австрійського нафтогазового концерну OMV Райнер Зеле в інтерв'ю агентству DPA, передає РБК.

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За прогнозами Зеле, влада Росії, Швеції і Данії, від яких очікуються дозволу на будівництво – приймуть рішення в найближчі місяці. 

Додамо, що на даний час, всі необхідні дозволи на будівництво та експлуатацію "Північного потоку-2" видала Фінляндія та Німеччина. 

До слова, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

 

Теги: Новини Росії Новини політики Північний потік-2 Австрія Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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