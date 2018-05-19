Когда "Северный поток-2" получит все разрешения: озвучены прогнозы

Прогнозируется, что до конца лета 2018 года будут приняты все решения по выдаче необходимых разрешений на строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил гендиректор австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в интервью агентству DPA, передает РБК.

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По прогнозам Зеле, власти России, Швеции и Дании, от которых ожидаются разрешения на строительство – примут решение в ближайшие месяцы.

Добавим, что в настоящее время, все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2" выдала Финляндия и Германия.

К слову, президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращение транзита российского газа через Украину.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.