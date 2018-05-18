Россия может использовать "Северный поток-2" для шпионажа, – Госдеп США

В США опасаются, что Россия может оборудовать "Северный поток-2" шпионскими устройствами. Кроме того, официальный Вашингтон убеждает, что этот проект является плохим не только для Украины, но и для целой Европы.

Об этом говорится в материале специализированного издания Bizz Energy Today со ссылкой на представителя Госдепартамента США Сандру Удкирк.

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Так, по словам дипломатки, есть опасения, что "Россия будет использовать газопровод для сбора разведывательной и военной информации о деятельности НАТО в Балтийском море".

"С этой целью Россия может установить устройства мониторинга по маршруту трубопровода", – добавила она.

Кроме того, другое авторитетное немецкое издание Spiegel, отмечает, представитель Госдепа также подчеркнула, что Вашингтон не исключает введения новых санкций против европейских компаний, причастных к проекту, если газопровод "Северный поток-2" будет построен.

"Газопровод является плохим для Украины и плохим для Европы. Мы были бы счастливы, если бы проект не состоялся", – утверждает Удкирк.

В то же время она подчеркнула, что в США испытывают большой скепсис относительно того, что Украина и Россия смогут договориться о транзите при посредничестве Германии.

"Даже если бы Россия дала гарантии, что будет прокачивать определенные объемы топлива в будущем, под большим вопросом, чтобы таких обещаний соблюдались", – констатировала представитель внешнеполитического ведомства США.

К слову, президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращение транзита российского газа через Украину.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.