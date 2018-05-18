Росія може використати "Північний потік-2" задля шпигунства, – Держдеп США

У США побоюються що Росія може обладнати "Північний потік-2" шпигунськими пристроями. Крім того, офіційний Вашингтон переконує, що цей проект є поганим не лише для України, а й для цілої Європи.

Про це мовиться у матеріалі спеціалізованого видання Bizz Energy Today з посиланням на представника Держдепартаменту США Сандру Удкірк.

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Так, за словами дипломатки, є побоювання, що "Росія використовуватиме газопровід для збору розвідувальної та військової інформації про діяльність НАТО у Балтійському морі".

"З цією метою Росія може встановити пристрої моніторингу за маршрутом трубопроводу", – додала вона.

Крім того, інше авторитетне німецьке видання Spiegel зазначає, представник Держдепу також підкреслила, що Вашингтон не виключає запровадження нових санкцій проти європейських компаній, причетних до проекту, якщо газопровід "Північний потік-2" буде побудовано.

"Газопровід є поганим для України та поганим для Європи. Ми були б щасливими, якщо б проект не відбувся", – стверджує Удкірк.

Водночас вона підкреслила, що у США відчувають великий скепсис щодо того, що Україна та Росія зможуть домовитися про транзит за посередництвом Німеччини.

"Навіть якби Росія дала гарантії, що буде прокачувати певні обсяги палива в майбутньому, під великим питанням, щоб таких обіцянок дотримувалися", – констатувала представниця зовнішньополітичного відомства США.

До слова, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну.