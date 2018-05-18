Путин заверил, что не прекратит транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращения транзита российского газа через Украину.

Об этом глава Кремля сказал 18 мая после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщают российские СМИ.



"Хотел бы сказать, что после запуска "Северного потока-2" не предусматривается остановка транзита российского газа через Украину, о чем мы сегодня говорили с госпожой Меркель, она ставила этот вопрос", – сказал Путин.

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При этом он добавил, что "поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности". Президент России также заявил, что "Северный поток-2" является экономическим проектом.

К слову, после встречи с Ангелой Меркель Владимир Путин также заявил, что замены "нормандскому формату" по урегулированию ситуации на востоке Украины сегодня нет.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.