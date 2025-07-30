Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Под лозунгами "Коррупция тоже убивает" и "Спасите закон!" в Украине продолжаются массовые акции за сохранение независимости НАБУ и САП.

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Улицы Украины наполнили лозунги против коррупции

В Киеве, Днепре, Хмельницком, Одессе, Житомире, Виннице и других городах украинцы выходят на площади накануне важного голосования в Верховной Раде.

30 июля, в центре Киева возле театра им. Ивана Франко собрались несколько сотен митингующих. Они призывают депутатов поддержать президентский законопроект №13533, который должен восстановить независимость антикоррупционной инфраструктуры, ограниченной ранее принятым законом №12414.

Митингующие в Киеве / Фото: Укринформ

Люди держат в руках самодельные плакаты с лозунгами: "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй закон", "Независимость – не компромисс", "Позор 4555", "Поддержи 13533", "Нет – 12414". Акция началась исполнением Гимна Украины, на месте дежурят медики и полиция.

Аналогичные акции уже несколько недель подряд проходят и в других городах Украины. В Запорожье – город не прекращал протестов ни одного дня. Сегодня там снова вышли более 70 человек.

Украинцы в Запорожье требуют защитить НАБУ и САП / Фото: Укринформ

По словам активистов, они стремятся, чтобы парламент принял "не косметический", а реальный закон, гарантирующий независимость НАБУ и САП.

Мы очень надеемся, что это последняя акция, что депутаты проголосуют законопроект в том виде, в котором его хочет видеть народ. А в четверг будет или победная акция, или последняя перед перерывом акция недовольства,

– заявил организатор запорожской акции Александр Спивак.

В Хмельницком также состоялась акция против "размывания" полномочий антикоррупционных органов.

Протест в защиту независимого НАБУ в Хмельницком / Фото: Суспільне Хмельницький

В Днепре возле ОВА активисты уже не впервые напоминают депутатам о своем ожидании – проголосовать 31 июля за 13533. По словам протестующих, без давления улицы депутаты могут снова "спустить все на тормозах".

В то же время в Виннице около 35 человек вышли с табличками "Вы забили? Забыли? Мы вам немного напомним!", "Коррупция благодарит, я - нет" и тому подобное. Молодежь заявила, что присутствие на улице – это попытка защитить закон от саботажа.

Антикоррупционная буря в Виннице / Фото: Укринформ

В десятках городов граждане выражают протест против закона, подписанного Зеленским 22 июля, который фактически ограничил независимость НАБУ и САП.

В Одессе на Дерибасовской вышло более 100 человек. Организаторы предупредили: в случае провала голосования 31 июля – митинги будут продолжаться.

Украинцы вышли на протесты в Одессе / Фото: Укринформ

Напомним, профильный комитет ВР уже рекомендовал принять президентский законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных структур в первом чтении и в целом. Именно его активисты считают последним шансом вернуть НАБУ и САП полномочия в полном объеме.