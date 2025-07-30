Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук в комментарии Укринформу.

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Что говорят в "Слуге народа" о новом законопроекте по НАБУ и САП?

Перед заседанием депутатов Верховной Рады, что пройдет 31 июля, представители "Слуги народа" планируют обсудить законопроект о независимости НАБУ и САП, который предложил президент Владимир Зеленский.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности принял решение поддержать президентский законопроект за основу и в целом. Голосование за него состоится на ближайшем заседании Верховной Рады. Фракция "Слуга народа" бесспорно поддержит инициативу президента. Также сообщаю, что завтра состоится заседание фракции, на котором состоится обсуждение этого законопроекта,

– рассказала Палийчук.

Законопроект предусматривает, что антикоррупционные органы будут иметь независимость, но некоторые чиновники должны будут проходить проверку на полиграфе. Планируется, что нововведение позволит избежать российского влияния на НАБУ и САП.

На заседании комитета, который поддержал президентский законопроект, находились представители Офиса Генерального прокурора, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и непосредственно авторы законопроектов.

К слову, на сайте Верховной Рады зарегистрировано шесть альтернативных законопроектов к инициативе президента под номером 13533.

Глава Парламента Руслан Стефанчук прогнозирует, что депутаты должны поддержать президентский законопроект за основу и в целом. Изменения внесли после того, как поддержанный Верховной Радой законопроект 22 июля вызвал резонанс и протесты среди граждан.