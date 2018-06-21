"Лечебное голодание": в России поразили новым циничным заявлением о политзаключенном Сенцове

Вследствие голодания в течение почти 40 дней незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "не похудел, а даже добавил несколько килограммов".

Об этом заявила Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова российскому изданию "Новая газета".

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"Сенцов не похудел, он даже добавил несколько килограммов. Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга – это не так, зубы на месте. Он ... выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. По своему согласию получает. То есть у него фактически там лечебное голодание получается", – рассказала омбудсмен.

Также, омбудсмен отметила, что голодание Сенцова как проявление протеста – это его законное право.

Напомним, 16 мая политзаключенный России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцев. По словам российского политика Ксении Собчак, после начала голодовки он похудел и у него начали выпадать зубы. После пятнадцатого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 15 июня в российскую колонию отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову на встрече с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.