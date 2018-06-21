"Лікувальне голодування": у Росії вразили новою цинічною заявою про політв'язня Сенцова

Унаслідок голодування протягом майже 40 днів незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов "не схуд, а навіть додав кілька кілограмів".

Про це заявила Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова російському виданню "Новая газета".

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"Сенцов не схуднув, він навіть додав кілька кілограмів. Писали, що у нього зуби випали, що там мало не цинга – це не так, зуби на місці. Він… виглядає добре. Отримує підтримувальну терапію: вітаміни, глюкозу, білки. З власної згоди отримує. Тобто у нього фактично там як лікувальне голодування виходить", – розповіла омбудсмен.

Також, омбудсмен зазначила, що голодування Сенцова як вияв протесту - це його законне право.

Нагадаємо, 16 травня політв’язень Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. За словами, російського політика Ксенії Собчак після початку голодування він схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.