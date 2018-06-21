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Сенцова можуть годувати примусово: в Україні готують звернення до ЄСПЛ

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Сенцова можуть годувати примусово
Сенцова можуть годувати примусово / Фото з вільних мереж

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до заступника міністра юстиції Івана Ліщини з проханням внести до Європейського суду з прав людини заяву щодо порушення прав незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова через ймовірне примусове годування.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, напередодні ЄСПЛ зробив запит до російської влади з проханням представити всю інформацію про стан здоров'я Олега Сенцова у відповідь на звернення його захисту.

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Достовірної інформації про стан здоров'я Олега Сенцова ми не маємо. З огляду на заяви уповноваженого РФ Тетяни Москалькової, є підстави вбачати, що Олега годують примусово. Приймання їжі проти власної волі є жорстоким, нелюдським та принизливим поводженням та заборонене міжнародним законодавством,
– наголосила Денісова.

"Тому я звернулася до заступника міністра юстиції України Івана Ліщини з проханням внести заяву до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав громадянина України Олега Сенцова, ув'язненого Російською Федерацією за політичними мотивами", – додала омбудсмен.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Олег Сенцов Європейський суд Міністерство юстиції
Джерело: 24 канал
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