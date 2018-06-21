Сенцова могут кормить принудительно: в Украине готовят обращение в ЕСПЧ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к заместителю министра юстиции Ивану Лищине с просьбой внести в Европейский суд по правам человека заявление о нарушении прав незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова из-за вероятного принудительного кормления.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

Отметим, накануне ЕСПЧ сделал запрос к российским властям с просьбой представить всю информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты.

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Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова мы не имеем. Учитывая заявления уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания видеть, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещено международным законодательством,

– отметила Денисова.

"Поэтому я обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам", – добавила омбудсмен.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.