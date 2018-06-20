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Европейский суд сделал запрос к российской власти о здоровье Сенцова

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ЕСПЧ сделал запрос к российской власти о состояние здоровья Сенцова
ЕСПЧ сделал запрос к российской власти о состояние здоровья Сенцова / Фото из открытых источников

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просит у властей России представить всю информацию о состоянии здоровья незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы "Агора" Наталью Добрєву, которая представляет Сенцова в Европейском суде.

"Суд начал просить у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток) и 4 (запрещение принудительного труда) Конвенции в связи с его голодовкой. Суд также просит представить подробную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", – рассказала Добрева.

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По сути это означает, что власть обязана не допустить смерти Сенцова, но и не имеет права использовать способы принудительного кормления,
– отметила она.

Адвокат также рассказала, что ЕСПЧ предлагает Сенцову прекратить голодовку. Об этом говорится в ответе Европейского суда на экстренное обращение представителя режиссера, направленное в суд накануне.

К слову, 2 недели назад Сенцова посещал его адвокат Дмитрий Динзе. По состоянию на то время политзаключенный пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. При этом принудительного кормления в то время не было.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Европейский суд
Источник: 24 Канал
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