Европейский суд сделал запрос к российской власти о здоровье Сенцова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просит у властей России представить всю информацию о состоянии здоровья незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы "Агора" Наталью Добрєву, которая представляет Сенцова в Европейском суде.
"Суд начал просить у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток) и 4 (запрещение принудительного труда) Конвенции в связи с его голодовкой. Суд также просит представить подробную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", – рассказала Добрева.
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По сути это означает, что власть обязана не допустить смерти Сенцова, но и не имеет права использовать способы принудительного кормления,
– отметила она.
Адвокат также рассказала, что ЕСПЧ предлагает Сенцову прекратить голодовку. Об этом говорится в ответе Европейского суда на экстренное обращение представителя режиссера, направленное в суд накануне.
К слову, 2 недели назад Сенцова посещал его адвокат Дмитрий Динзе. По состоянию на то время политзаключенный пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. При этом принудительного кормления в то время не было.
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