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Портников разъяснил политику Путина относительно Сенцова

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Олег Сенцов
Олег Сенцов

Президенту России Владимиру Путину в ситуации с режиссером Олегом Сенцовым важно дотянуть время до последнего свистка финального матча Чемпионата мира по футболу.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников, сообщает "Эспрессо".

По его словам, для Путина сейчас главное – это чемпионат мира по футболу.

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"Это мощное имиджевое мероприятие, которое на время заставляет людей забыть о проблемах и разногласиях. И Путин постарается использовать чемпионат на полную, если уж ему дали возможность провести это соревнование", – добавил Портников.

Журналист отметил, что голодание Сенцова мешает Путину прежде всего с имиджевой точки зрения.

Путину важно не просто не допустить смерть Сенцова во время чемпионата. Ему важно продемонстрировать максимальную конструктивность – но в вместе с этим ничего не делать,
– добавил Портников.

Именно поэтому, по мнению журналиста, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова получила задание имитировать переговорный процесс с Денисовой.

По словам Портникова, после финального матча чемпионата Путин окончательно потеряет интерес к ситуации и у него будут развязаны руки для новых провокаций.

"Именно поэтому Сенцов находится в смертельной опасности. Для Путина он – просто объект для очередного обмана общественности, а не человек, который может умереть в российском концлагере", – подытожил журналист.

Напомним, политзаключенный России Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцев. По словам российского политика Ксении Собчак после начала голодовки он похудел и у него начали выпадать зубы. После 15-ого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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