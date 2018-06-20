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Режим Путина несет ответственность за нападение на Украину, пытки и суд против Сенцова, – NYT

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Голодовка Сенцова раскрывает глаза мира на все преступления путинского режима, – The New York Times
Голодовка Сенцова раскрывает глаза мира на все преступления путинского режима, – The New York Times / Соцсети

Сейчас президент России Владимир Путин не очень хочет обращать внимание на такие важные вопросы, как права человека, Крым и Украина. Правда, в разгар чемпионата мира по футболу голодовка незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должно раскрыть глаза мира на все преступления путинского режима, которые в Кремле хотели бы скрыть.

Об этом говорится в материале авторитетного издания The New York Times.

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"В разгар футбольной феерии Чемпионата мира, последние вещи, на которые Владимиру Путину хотелось бы обращать внимание – это права человека, Крым и Украина. Это является хорошей возможностью, чтобы вспомнить о деле Олега Сенцова, украинского кинорежиссера, который уже более месяца голодает в отдаленной сибирской колонии, и напомнить российскому президенту, что его дорогое спортивное шоу не оправдывает преступления правительства", – отмечается в статье.

Как отмечает автор публикации, Сенцова в лучших традициях советской эпохи приговорили к 20 годам заключения по обвинению, которые выбивали из него и свидетелей пытками.

Также издание напоминает, что в поддержку Сенцова, в частности, выступили выдающиеся российской художники, ЕС и Европарламент и Госдеп США.

Кремль, как всегда, все отрицает, называя следы пыток на заключенном результатами его попыток "садомазохизма". Контролируемые Москвой медиа заявили, что таким образом Запад хочет подорвать успех проведения в России Чемпионата мира по футболу. Нет, нет и еще раз нет! Режим Путина непосредственно несет ответственность за нападение на Украину, пытки и сфабрикованный суд против Сенцова,
– подчеркивает газета.

В то же время издание акцентирует внимание на том, что украинский режиссер рискует своей жизнью, привлекая внимание мира ко всему тому, что творит Россия.

Он, а также правда, которую он отстаивает, заслуживают полную поддержку Запада, независимо от того, что происходит на российских стадионах или в голове Трампа", – заключает ресурс.

Напомним, политзаключенный России Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцев. По словам российского политика Ксении Собчак, после начала голодовки он похудел и у него начали выпадать зубы. После пятнадцатого дня голодовки украинец согласился на поддерживающую терапию.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости Украины Новости политики Новости России заложники Украинцы в плену РФ Владимир Путин Украина – Россия Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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