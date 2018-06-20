Режим Путіна несе відповідальність за напад на Україну, катування і суд проти Сенцова, – NYT

Наразі президент Росії Володимир Путін не надто хоче звертати увагу на такі важливі питання, як права людини, Крим і Україна. Щоправда, у розпал чемпіонату світу з футболу голодування незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова мало б розкрити очі світу на всі злочини путінського режиму, які в Кремлі хотіли би приховати.

Про це мовиться у матеріалі авторитетного видання The New York Times.

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"У розпал футбольної феєрії Чемпіонату світу, останні речі, на які Володимиру Путіну хотілось би звертати увагу – це права людини, Крим і Україна. Це є гарною нагодою, щоб згадати про справу Олега Сенцова, українського кінорежисера, який вже понад місяць голодує у віддаленій сибірській колонії, й нагадати російському президенту, що його дороге спортивне шоу не виправдовує злочини уряду", – зазначається у статті.

Як наголошує автор публікації, Сенцова у найкращих традиціях радянської епохи засудили до 20 років ув'язнення за звинуваченнями, які вибивали з нього та свідків тортурами.

Також видання нагадує, що на підтримку Сенцова, зокрема, виступили видатні російській митці, ЄС і Європарламент і Держдеп США.

Кремль, як завжди, все заперечує, називаючи сліди тортур на ув'язненому результатами його спроб "садомазохізму". Контрольовані Москвою медіа заявили, що таким чином Захід хоче підірвати успіх проведення в Росії Чемпіонату світу з футболу. Ні, ні й ще раз ні! Режим Путіна безпосередньо несе відповідальність за напад на Україну, катування і сфабрикований суд проти Сенцова,

– підкреслює газета.

Водночас видання акцентує увагу на тому, що український режисер ризикує своїм життям, привертаючи увагу світу до всього того, що коїть Росія.

Він, а також правда, яку він відстоює, заслуговують на повну підтримку Заходу, незалежно від того, що відбувається на російських стадіонах чи в голові Трампа", – підсумовує ресурс.

Нагадаємо, політв’язень Росії Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. За словами, російської політикині Ксенії Собчак після початку голодування він схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.